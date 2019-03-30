Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское МВД.

В Париже манифестации «желтых жилетов» прошли относительно спокойно, сопровождались лишь несколькими мелкими стычками с полицией.Во французской столице были задержаны 37 человек и проведено более 14 тысяч предварительных проверок, в том числе более 7 тысяч проверок в районе Елисейских полей, где действовал запрет на проведение демонстраций, отмечается в коммюнике МВД.К 17.00 в общей сложности во Франции были задержаны 103 человека, 56 из них помещены под стражу, отмечают в министерстве.

В прошлую субботу, 23 марта, по данным МВД, число участников акций во Франции составила 40,5 тысяч человек.Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.