Более 30 % бутилированной воды в стране – подделка

Качество питьевой воды – тема, которая никогда не теряет актуальности. Но летом, когда употребление жидкости возрастает в разы, чаще задумываешься над тем, какую воду пьешь.

На днях глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о том, что более 25% питьевой воды в российских магазинах поддельные, сообщает РИА «Новости». Есть отдельные районы страны, где доля фальсификата доходит до невероятных 80%.

А какую воду пьют наши граждане? На этот вопрос # ответили отечественные эксперты.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что подпольных цехов по производству бутилированной воды в нашей стране нет. Точнее, де-юре они существуют, но не де -факто, потому что все, кому надо, прекрасно о них знают, и о том, чем они занимаются тоже.

«У нас кирпич нельзя принести, чтобы не возникли вопросы, а не собираешься ли ты что-то незаконно строить. А тут ежедневная работа, которая просто не может остаться незамеченной»,– сказал он.

По словам нашего собеседника, где-то 50% бутилированной воды на рынке не соответствует требованиям. Н.Агаев отметил, что на рынке можно встретить воду, которая якобы набрана из тех или иных родников, но эти родники настолько невелики, что нереально использовать эту воду в промышленных масштабах.

Кстати, если говорить о качестве воды, то, как говорит эксперт, в стране нет даже данных, связанных с диффузией пластика, а ведь многие торговые точки реализуют бутилированную воду, которая стоит или стояла на солнце.

«Во многих местах воду подвергают очистке, а потом продают, но вопрос в том, насколько такая вода соответствует в первую очередь требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а во вторую – национальным стандартам. Никто ведь не проверяет, какой у нее минеральный и бактериологический состав».

На воде делаются большие деньги, говорит Н.Агаев. Этот бизнес лишь немногим уступает по доходности торговле табачными изделиями и оружием. Например, 100 тысяч литров воды приносит где-то 9 тысяч долларов прибыли. Коммерческая цена, скажем, шолларской воды 40 манатов за кубометр.

По словам нашего собеседника, зарабатывать на воде никто запретить не может, но государство может и должно создать на этом рынке здоровую конкуренцию и ужесточить контроль качества реализуемой продукции.

По словам председателя Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюба Гусейнова, вода — это чудо природы с точки зрения дарвинизма и чудо Всевышнего с точки зрения теологии.

«Она не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, и, тем не менее, именно без нее человек может прожить всего 3-4 суток. Как участник Всемирного конгресса по воде, который прошел три года назад во Франции, я могу сказать, что человек самостоятельно вряд ли сможет понять, качественную он пьет воду или нет. Для того, чтобы понять, какого качества вода, нужно провести лабораторную экспертизу по 300 параметрам. Но вообще, на мой взгляд, самая лучшая экспертиза – это общественное мнение»,–говорит он.

По словам эксперта, вся бутилированная вода должна производиться строго по стандарту, однако в нашей стране это не соблюдается.

Глава ССПА считает, что около 30-35% бутилированной воды в нашей стране – подделка. Этой ситуацией пользуются, как отмечает он, продавцы фильтров. Зная, что потребители сомневаются в качестве бутилированной воды, они пытаются убедить их приобрести дорогую систему очистки воды, демонстрируя ее сомнительные преимущества при помощи примитивных тестов.

Э.Гусейнов рассказал, что в ССПА периодически обращаются граждане с жалобами на качество воды в бутылках. Так, поступила жалоба на фальсифицированную воду «Славянка», которую гражданам предложили в одном из домов торжеств в Гяндже. Оказалось, что это обычная вода из-под крана.

По словам нашего собеседника, ситуация с прохладительными газированными напитками обстоит не лучше — порядка 40% из них фальшивые. Так, эксперт сказал, что на рынке можно встретить поддельный грузинский лимонад «Натахтари», завезенный в страну контрабандным путем.

«Настоящий «Натахтари» имеет маркировку на азербайджанском языке, что означает, что он попал в страну легально, а на подделке она на грузинском языке. Покупая воду и прохладительные напитки, нужно обращать внимание на маркировку, дату изготовления, срок годности, на то, четкие ли буквы на этикетке. В случае сомнений в подлинности стоит потребовать у продавца сертификат, или просто отказаться от покупки»,– сказал он.

По словам Э.Гусейнова, в случае с бутилированной водой, большие вопросы вызывает и ее ценообразование. Есть вода за 40 гяпиков, а есть за 8 манатов за литр.

«Мне было бы очень интересно узнать, чем обусловлена такая разница в стоимости»,– сказал глава ССПА.

Кстати, в российской Госдуме озаботились вопросом снизить уровень наценки на продаваемую в театрах и городских парках питьевую воду. Надбавка в таких местах может быть выше 70%, хотя вода – не лакомство вроде мороженного, а необходимость. В нашей стране ситуация примерна та же, но, как считает эксперт, государство не может вмешиваться в ценообразование, на то у нас и рыночная экономика.

А вот вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов говорит, что вода — дар природы и водные ресурсы – собственность государства, а потому оно может регулировать цены на нее.

«Мы развиваем туризм, а между тем, в туристических местах бутылка воды, которая в магазине стоит 30 гяпиков, продается за 2 – 4 маната. Надо штрафовать таких продавцов»,–заявил он.

Что касается качества бутилированной воды, то эксперт считает, что на рынке много фальсифицированной продукции. По его словам, вода, которая подается в квартиры бакинцев, преимущественно, техническая, а не питьевая вода. Потому людям приходится покупать для питья бутилированную воду.