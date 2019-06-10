Более 200 тысяч сирийских беженцев вернулись домой с начала года

Более 200 тысяч сирийских беженцев вернулись домой с 1 января 2019 года, из них более 170 тысяч человек — из-за рубежа, сообщил в понедельник министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, передает РИА Новости.

«С 1 января 2019 года в родные места вернулись более 202 тысяч сирийских граждан, из них свыше 30 тысяч — внутренне перемещенные лица и более 171 тысячи — беженцы из-за рубежа», — сказал Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По его словам, сейчас наращиваются объемы работ по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов Сирии. «С 1 января 2019 года в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 649 жилых домов, 33 медицинских учреждения, 47 образовательных учреждений, 34 объекта водоснабжения, 46 хлебопекарен», — уточнил сирийский министр.

Он отметил, что несмотря на экономические санкции, введенные США и их союзниками против сирийского народа, темпы восстановления мирной жизни в стране не снижаются.