Более 200 человек убиты в результате серии терактов в Сирии

В результате одного из наиболее кровавых терактов за годы гражданской войны в Сирии в среду, 25 июля, погибли 220 человек, среди них десятки гражданских лиц. Как сообщила базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR), инцидент произошел в находящемся под контролем Дамаска городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии и в деревнях неподалеку от него, где совершили самоподрыв как минимум четыре смертника.

По данным SOHR, среди жертв теракта не менее 89 гражданских лиц и 94 военных сирийских правительственных войск. Кроме того, убиты 38 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), включая смертников. Ранения получили более 200 человек.

Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что один из взрывов был произведен на городском рынке. По информации агентства, сотрудники сил безопасности преследовали еще двух боевиков, собиравшихся совершить теракт, и застрелили их прежде, чем они подожгли пояса со взрывчаткой.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт через близкое к экстремистам информационное агентство Amak. Подтверждения причастности ИГ к взрывам из независимых источников не поступало.

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