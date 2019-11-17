Более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.

Как сообщало агентство IRNA, протестные акции прошли в нескольких городах Ирана после того, как в силу вступило правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 литров.(ТАСС)
| 2019-11-17T13:35:34+00:00 17 ноября 2019, 15:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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