Более 18 тыс. кандидатов, желающих стать учителями перешли на очередной этап

«В экзаменах по приему учителей на работу в этом году приняли участие 41 288 кандидатов. Из них 18 881 кандидатов (46%) перешли на новый этап».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам экзамена, сказала замминистра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, среди успешных кандидатов три человека добились максимального результата (60 баллов).

Замминистра отметила, что в этом году на экзаменах 21 375 кандидатов участвовали впервые, 19 913 – повторно: «Некоторые кандидаты в прошлом году сдавали экзамен по одному предмету, в этом году – по другому cмежному предмету. Большинство повторно сдающих экзамен кандидатов добились результата, превышающего прошлогодний».