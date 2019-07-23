Более 1500 студентов хотят сменить вуз

В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов из вуза в вуз или с одной специальности на другую, как внутри страны, так и за рубежом, а также переводу студентов колледжей, находящихся в Азербайджане, а также, обучающихся в магистратуре, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

В ходе приема документов, проведенного 5 — 20 июля посредством портала transfer.edu.az, с целью перевода поступили обращения 1535 студентов. Из них 13 человек желающие перевестись в рамках магистратуры, 137 человек — обучающиеся в зарубежных вузах, 1385 человек обратились в связи с переводом из вузов страны и изменением формы обучения, а число желающих перевестись из колледжей составило 158 человек.

В настоящее время рассматриваются обращения студентов, желающих перевестись или изменить форму обучения. Результаты планируется огласить до начала сентября.

Отметим, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования в течение зимних или летних каникул.