Более 12 тысяч человек эвакуировано в Канаде из-за разлива рек

Более 12 тысяч человек эвакуировано в провинциях Квебек, Онтарио и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за затоплений, вызванных разливами рек, передает ИА Новости со ссылкой на местный телеканал CTV.
«В общей сложности 6704 жилых домов затоплены в Квебеке, в то время как 3483 окружены водой. Более 10000 человек были вынуждены покинуть свои дома», — сообщает телеканал.
Кроме того, телеканал также сообщил, что около 1600 человек оставили свои дома в Онтарио и 433 в Нью-Брансуике.
По информации телеканала, около 2500 солдат по-прежнему находятся в пострадавших провинциях.
Ранее телеканал CBC сообщал, что не менее 7 786 человек эвакуировано в канадском Квебеке из-за весеннего паводка, пострадали 5,5 тысячи домов.