Более 12 тысяч человек эвакуировано в Канаде из-за разлива рек

«В общей сложности 6704 жилых домов затоплены в Квебеке, в то время как 3483 окружены водой. Более 10000 человек были вынуждены покинуть свои дома», — сообщает телеканал.

Кроме того, телеканал также сообщил, что около 1600 человек оставили свои дома в Онтарио и 433 в Нью-Брансуике.