Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге

В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции, сообщает ТАСС.

Некоторые СМИ уточняют, что в акции участвуют 500 тыс. человек.

Отмечается, что мероприятие проходит спокойно, в отдельных районах произошли мелкие стычки с полицией.

Уточняется, что Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем, однако теперь власти готовят соответствующий законопроект.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в обществе и спровоцировала акции протеста.

| 2019-06-09T22:43:42+00:00 9 июня 2019, 23:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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