Бойкот и Нобелевская премия для Эрдогана

Из-за «литературного» выбора Шведской академии церемония вручения Нобелевских премий за 2019 год ознаменовалась скандалом. Причиной стало вручение премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который поддерживал позицию Сербии и ее бывшего президента Слободана Милошевича в Югославских войнах. По мнению Хандке, боснийские мусульмане сами совершили массовые убийства в Сараево, а затем обвинили в этом сербов. Он также ставит под сомнение убийство тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. В одном из интервью писатель требовал прекратить сравнивать Милошевича с Гитлером, а также перестать употреблять термин «концлагерь» применительно к гражданской войне на территории бывшей Югославии.

В преддверии церемонии в столице Швеции прошли акции протеста с участием нескольких тысяч человек. Акции организовал шведский писатель боснийского происхождения Аднан Махмутович. По его словам, это решение является шагом к «продолжению геноцида».

С резкой критикой решения Нобелевского комитета выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что он наградил «расиста» и призвал всех друзей Турции к бойкоту церемонии вручения Нобелевских премий. Церемонию бойкотировали ряд ученых, общественных деятелей, а также политическое руководство Косова, Албании и Турции. Бойкотировал церемонию также член Шведской академии писатель Петер Энглунд. Сразу после объявления лауреатов по литературе в октябре Нобелевский комитет покинула внешний эксперт, писательница Гун-Бритт Сундстрем. Она объяснила свой уход именно присуждением премии Хандке. По словам Сундстрем, внутри Шведской академии и вне ее такое решение посчитали «взглядом на литературу как на нечто, стоящее выше политики». «Это не моя идеология», — сказала она.

Министр иностранных дел Косово Бегджет Паколли заявил, что «писатель, который поддерживал Милошевича и его геноцид в Боснии и Косово, не заслуживает Нобелевской премии». Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Какай подчеркнул, что «оправдание жестокости войны во время распада Югославии не должно быть вознаграждено».

«Сегодня получил награду геноцид в Сребренице. Вручающие награду должны постыдиться. Можно ожидать ненавистнических высказываний от тех, кто отрицает геноцид, но ненависть со стороны вручающих награду чрезвычайно разрушительна»,- заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич. Он добавил, что власти БиГ будут бороться за отмену несправедливого решения Нобелевского комитета.

Бойкот поддержали журналисты. Военные репортёры, которые работали в Боснии во время войны, под хештегом #BosnianWarReporters рассказали в соцсетях о том, что были свидетелями преступлений со стороны сербов. Бывший иностранный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эмма Дали заявила, что «никогда не забудет» свою поездку в окрестности Сребреницы, где расположены «братские могилы с сотнями мужчин и подростков, которым завязали глаза перед расстрелом». «Мы знаем, что за это отвечал Милошевич», — сказала она. Ее коллега Роджер Коэн поделился ссылкой на свой репортаж 1994 года о сербском концлагере. «Позор нобелевскому лауреату и шведскому королю за вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке, который называет мифом геноцид боснийцев», — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что откажется от Нобелевской премии мира в случае ее присуждения ему, так как комитет «полностью исчерпал себя, превратившись в политически мотивированную идеологическую организацию». «В ней для меня не осталось никакой ценности. Эта награда означает, что они действуют вместе с теми, кто поддерживает угнетение. Мы это не можем принять»,- сказал Эрдоган.

Между тем, кто, как не Реджеп Тайип Эрдоган или его страна являются наиболее достойными кандидатами на награждение Нобелевской премией мира за предоставление убежища около четырем миллионам беженцев. Ведь Турция продолжает оставаться мировым лидером по числу принятых беженцев. Руководимое Эрдоганом государство сегодня также, как и на протяжении многих веков, с сочувствием и состраданием открывает свои двери для тех, кто спасается от угнетения и нестабильности. Причем обеспечивает их жильем, продовольствием и предметами первой необходимости, доступом к услугам здравоохранения и образования, они имеют и право на работу. Турецкое государство уже потратило более 33 миллиардов долларов на нужды беженцев, в то время как Евросоюз выделил на поддержку беженцев в Турции всего лишь 5,6 миллиарда евро из обещанных еще в 2015 году 6 миллиардов, и то только в июне 2019 года. Качество услуг, оказываемых сирийским беженцам в Турции, получило высокую оценку ООН. Так, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал образцовым политику турецкого государства по приему беженцев. «Политика Турции по интеграции сирийских беженцев в социальную жизнь общества является примером для всего мира», — сказал Гранди. Так что, Турция или его президент давно заслужили от европейцев Нобелевскую премию мира хотя бы за то, что стали стеной на пути хлынувших на европейский континент миллионов сирийцев. И хотя эта премия, как правило, присуждается физическим лицам или организациям, для Турции за ее заслуги перед миром по приему беженцев стоило бы сделать исключение. Правда, теперь уже вряд ли сама турецкая власть согласится ее принять. Да и европейцы вряд ли удостоят Турцию этой награды, ведь даже присоединения к европейскому клубу она ждет аж с 1963 года.