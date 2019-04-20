Бой на турецко-иракской границе

В ходе операции против террористической организации ПКК на турецко-иракской границе погибли четыре и ранения получили шесть военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает «Анадолу».

В рамках продолжающихся на границе Турции и Ирака антитеррористических операций накануне вспыхнула перестрелка между военнослужащими турецкой армии и боевиками ПКК.

Два турецких военных погибли во время боя, а двое скончались в больнице от полученных ранений.

Подразделения ВС Турции продолжают проводить наземную и воздушную операцию против террористов ПКК.

| 2019-04-20T14:36:39+00:00 20 апреля 2019, 16:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss