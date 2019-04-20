Бой на турецко-иракской границе

В ходе операции против террористической организации ПКК на турецко-иракской границе погибли четыре и ранения получили шесть военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает «Анадолу».

В рамках продолжающихся на границе Турции и Ирака антитеррористических операций накануне вспыхнула перестрелка между военнослужащими турецкой армии и боевиками ПКК.

Два турецких военных погибли во время боя, а двое скончались в больнице от полученных ранений.

Подразделения ВС Турции продолжают проводить наземную и воздушную операцию против террористов ПКК.