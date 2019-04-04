Богатство и роскошь Азербайджана покажут в Москве

В московском Государственном музее Востока 10 апреля состоится открытие выставки «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана», которая расскажет российской публике о древней культуре азербайджанского народа, о гармонии и красоте, воспетых мастерами декоративно-прикладного искусства этой прекрасной страны.

В залах на Никитском бульваре будут экспонироваться более ста предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Азербайджанского музея ковра и Государственного музея искусства народов Востока.

Как сообщили # в Музее ковра, экспозиция призвана рассказать об особенностях традиционного интерьера в домах Азербайджана XIX – начала XX века, и главным образом о роли ковров и текстиля в создании удивительной гармонии пространства, в котором все подчинено идее красоты, доведенной до совершенства.

Как известно, композиционные решения, орнаменты ковров и вышивок, одежды, медной посуды, ювелирных украшений несут в себе веками формировавшуюся эстетику среды обитания человека, свидетельствуют о едином характерном национальном стиле.

Посетителям также будут представлены предметы из богатой коллекции Азербайджанского музея ковра, связанные со свадебной церемонией, неотъемлемые элементы традиционного приданого, различные типы и виды вышивок – от декоративных панно, занавесей для ниш, ламбрекенов, покрывал, скатертей до всевозможных футляров, аксессуаров и предметов гардероба.

Среди них можно отметить, в частности, такие предметы, как завеса для ниши конца XIX века, в декоре которой сочетаются гурама — лоскутное шитье, тамбурная вышивка и вышивка блестками, изумительный по сложности вышитого орнамента ламбрекен для камина XIX века, шитые золотом наусники и др.

Целая витрина будет посвящена инструментам и другим атрибутам, связанным с изготовлением келагаи.

Особую часть экспозиции составят предметы, связанные с верованиями – от молитвенных ковриков до традиционных оберегов.

Среди предметов из коллекции Государственного музея Востока будут представлены ювелирные украшения, медная посуда – украшенные тонкими орнаментами кувшины, чаши, подносы. Особую группу экспонатов составляют «посольские» скатерти – они назывались так потому, что их использовали во время дворцовых приемов в честь иностранных послов, а также в качестве предметов особой роскоши преподносили в дар как дипломатам, так и другим иностранным гостям.

Знаковым экспонатом является карабахский ковер «Бахманлы» конца XIX века, с которого в 1918 году началось создание коллекции Государственного музея Востока.

Куратором выставки являются директор Музея ковра Ширин Меликова и Мария Филатова.

В рамках выставки 13 апреля Ширин Меликова также выступит с лекцией на тему «Роль текстиля в традиционном азербайджанском интерьере».

«Характерная черта планировки поселения в Азербайджане – расположение жилых зданий в глубине участка с главным открытым фасадом, обращенным внутрь двора или сада. Я бы назвала этот прием «скрытой красотой», — говорит Ш.Меликова, отмечая, что в восточных городах жизнь протекала за высокими глухими заборами, но стоило зайти в ничем не примечательную дверь, как взору открывался настоящий оазис с благоухающим садом и бассейном, окруженном жилыми зданиями не выше двух этажей с эйванами – открытыми лоджиями-балконами, поддерживаемыми резными деревянными колоннами.