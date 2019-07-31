Боевые позиции наших пограничников подверглись обстрелу

Продолжаются провокации врага против пограничных боевых позиций отдельной пограндивизии «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщили Report в ГПС, 31 июля 2019 года в 16:40 наши боевые позиции подверглись обстрелу со стороны врага.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

В ходе перестрелки был ранен несущий боевое дежурство военнослужащий Государственной пограничной службы. Пограничнику незамедлительно была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

| 2019-07-31T20:16:51+00:00 31 июля 2019, 20:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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