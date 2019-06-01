Боевики в Сирии обстреляли 10 населенных пунктов

Боевики за последние сутки обстреляли 10 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама. Об этом в субботу журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

«В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Эс-Сафсафа (дважды), Нахшебба (дважды), Бейт-Смайра (дважды), Санджека, Касталь-эль-Бордж, Дарх-Абу-Асад, Сандран, Мамухия, Джубб-эль-Мгара провинции Латакия, Кальат-эль-Мудик провинции Хама», — сказал он на брифинге.

Купчишин отметил, что сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 31 мая амнистированы 58 тыс. 32 человека.

Гуманитарные акции за прошедшие сутки не проводились.