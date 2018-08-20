Боевики «Талибана» похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане

Афганские военные освободили около 149 человек, взятых в заложники боевиками радикального исламского движения «Талибан». Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

По данным агентства AP, десятки похищенных по-прежнему остаются заложниками талибов. Спецоперация продолжается. В ходе перестрелки были убиты семь боевиков.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» взяли в заложники более сотни пассажиров трех автобусов, направлявшихся в Кабул. Инцидент произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана.

19 августа президент страны Ашраф Гани объявил о готовности заключить перемирие с «Талибаном» на три месяца. По данным агентства Reuters, боевики отвергли предложение главы государства.

Русская служба DW

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