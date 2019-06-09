Боевики обстреляли провинцию Латакия и город Хама в Сирии

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Латакия и в городе Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-Асад (дважды), Сафсафа, Касталь-эль-Бордж, Кинсибба, Нахшебба, Акч-баэр, Сандран, Бариша и Эль-Харуф провинции Латакия, а также северо-западной окраины города Хама», — заявил Купчишин.(РИА Новости)