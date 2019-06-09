Боевики обстреляли провинцию Латакия и город Хама в Сирии

 Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Латакия и в городе Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-Асад (дважды), Сафсафа, Касталь-эль-Бордж, Кинсибба, Нахшебба, Акч-баэр, Сандран, Бариша и Эль-Харуф провинции Латакия, а также северо-западной окраины города Хама», — заявил Купчишин.(РИА Новости)
| 2019-06-09T23:14:20+00:00 10 июня 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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