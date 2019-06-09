Боевики обстреляли провинцию Латакия и город Хама в Сирии

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Латакия и в городе Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.