Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Хама и Алеппо

Боевики за минувшие сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Хама и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джалама провинции Хама, Сабикия и Беньямин провинции Алеппо», — сказал Бакин, передает РИА Новости.
Руководитель Центра по примирению отметил, что продолжается возвращение беженцев в места постоянного проживания. Военные РФ обеспечивают работу десяти пунктов пропуска.
| 2019-07-13T23:44:55+00:00 14 июля 2019, 02:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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