Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

Боевики за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend.

Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо», — сказал Бакин.

| 2019-07-21T00:27:18+00:00 21 июля 2019, 04:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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