Боевики «Исламского государства» угрожают казнить 14 женщин в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»угрожают казнить 14 женщин, взятых в заложники во время нападения на провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает Al Masdar.

По информации СМИ, родственникам заложниц разослали послания с угрозами и требованием выкупа. Боевики также потребовали прекратить операцию на северо-востоке Эс-Сувейды и предоставить им безопасный проход в Сирийскую пустыню.

Отмечается, что в настоящее время сирийское правительство пытается освободить похищенных женщин.

В результате серии терактов 25 июля в городе Эс-Сувейда погибли 246 человек. Боевики захватили несколько селений, предполагается, что они могут удерживать в заложниках больше 60 мирных жителей.

В настоящее время сирийской армии удалось освободить пять населенных пунктов.

С весны 2011 года в Сирии ведется гражданская война. В противостоянии участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки (lenta.ru)

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