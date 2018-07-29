Боевики «Исламского государства» угрожают казнить 14 женщин в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»угрожают казнить 14 женщин, взятых в заложники во время нападения на провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает Al Masdar.

По информации СМИ, родственникам заложниц разослали послания с угрозами и требованием выкупа. Боевики также потребовали прекратить операцию на северо-востоке Эс-Сувейды и предоставить им безопасный проход в Сирийскую пустыню.

Отмечается, что в настоящее время сирийское правительство пытается освободить похищенных женщин.

В настоящее время сирийской армии удалось освободить пять населенных пунктов.

С весны 2011 года в Сирии ведется гражданская война. В противостоянии участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки (lenta.ru)

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| 2018-07-29T11:30:39+00:00 29 июля 2018, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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