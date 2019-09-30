Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали

Боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, сообщают местные СМИ.
Издание Goobjoog News отмечает, что нападение было совершено на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe.
«По информации источников, боевики въехали в лагерь на грузовиках, груженных взрывчаткой, но их нападение было отбито через 30 минут», — говорится в сообщении.
После этого, по сообщению очевидца произошедшего, началась перестрелка. О возможных жертвах не сообщается. При этом издание Garowe Online ссылается на заявление боевиков «Аш-Шабаб» и отмечает, что они взяли ответственность за нападение.(РИА Новости)