Боевики «Аш-Шабаб» атаковали отель возле президентского дворца в столице Сомали

Группа вооруженных боевиков из террористической организации «Аш-Шабаб» атаковала в столице Сомали Могадишо гостиницу Hotel SYL, расположенную в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом сообщила во вторник сомалийская радиостанция «Шабель».

В городе слышна интенсивная стрельба, боевики пытаются штурмом взять отель, отмечает она.

В свою очередь корреспондент британской радиокомпании Би-би-си передал из Могадишо, что на текущий час на территории гостиницы ведется бой между подразделениями сил безопасности и боевиками «Аш-Шабаб». «Hotel SYL является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, в нем часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица», — отметила Би-би-си.

Ранее телекомпания Al Arabiya сообщила, что группа вооруженных лиц в составе пяти человек атаковала наряд сил безопасности, находившийся возле президентского дворца. «Силы безопасности отразили нападение, ликвидировав по меньшей мере двоих боевиков», — заявил капитан Мохамед Хусейн.(ТАСС)