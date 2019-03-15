Boeing с неисправным двигателем сел в аэропорту Сыктывкара

Boeing 737-800, летевший из якутского города Мирный в Москву приземлился в аэропорту Сыктывкара, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель, передает РИА «Новости».

По словам представителя Северо-Западного следственного управлениия на транспорте СК, на данный момент проводится доследственная проверка. По предварительной версии, причиной стал отказ двигателя.

Он также добавил, что на данный момент борт находится в сыктывкарском аэропорту.

«Никто из пассажиров не пострадал, все живы-здоровы», – пояснил представитель ведомства. Число пассажиров не уточняется.

| 2019-03-15T15:34:30+00:00 15 марта 2019, 17:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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