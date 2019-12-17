Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing с января 2020 года приостанавливает производство самолетов 737 MAX.

Эксплуатация Boeing 737 MAX запрещена с марта 2019 года по причине двух крушений в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в целом стали 346 человек.

Компания сообщает, что производство самолетов Boeing 737 MAX на заводе Renton в штате Вашингтон будет приостановлено до повторного получения разрешения от регулирующих органов.

В сообщении отмечается, что компания пока не планирует увольнять рабочих завода, общая численность которых составляет 12 тысяч человек.