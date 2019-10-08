Boeing инвестирует $20 млн в компанию Virgin Galactic для развития космического туризма

Американская корпорация Boeing вложит $20 млн в компанию Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, которая планирует отправлять туристов в космос. Об этом говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе аэрокосмического гиганта.

«Наши капиталовложения направлены на коммерциализацию космической отрасли и расширение возможностей для клиентов пользоваться новыми и безопасными видами транспорта», — отмечается в нем. Boeing выразила надежду, что совместная работа с Virgin Galactic поможет ускорить процесс организации космического туризма.

Как сообщила в июле газета The Wall Street Journal, Virgin Galactic нуждается в дополнительных источниках финансирования, в связи с чем компания объявила о слиянии с венчурной фирмой Social Capital Hedosophia для создания единой корпорации, осуществляющей регулярные туристические полеты в космос.

Virgin Galactic — лишь одна из частных фирм, которые планируют запускать в космос туристические корабли. Такие же планы вынашивают, к примеру, Blue Origin и SpaceX. В феврале Virgin Galactic провела очередной испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo с тремя членами экипажа на борту. Он поднялся на высоту почти 90 км.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShipTwo сможет стартовать. Среди тех, кто изъявил желание совершить космический тур, голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.(ТАСС)

| 2019-10-08T21:40:00+00:00 9 октября 2019, 03:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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