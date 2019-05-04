Boeing 737 компании Miami Air съехал со взлетно-посадочной полосы в реку

Коммерческий самолет Boeing 737, на борту которого были 136 человек, при посадке выкатился за пределы ВПП и упал в реку близ города Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Представители местных властей заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.

Как отмечает телеканал, сотрудники чрезвычайных служб доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета.

Угрозы жизни госпитализированных нет. По сведениям CNN, в их числе американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

Информацию об отсутствии жертв подтвердил мэр города Джексонвилл Ленни Керри. «Все живы и под контролем», — написал он на своей странице в Twitter . Керри добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

В авиастроительной корпорации Boeing сообщили, что им известно о происшествии с самолетом. «Мы в курсе инцидента в Джексонвилле (Флорида) и собираем информацию», — сообщается в Twitter корпорации.