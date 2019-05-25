BNA перешло на усиленный режим работы

Бакинское транспортное агентство (BNA) перешло на усиленный режим работы в связи с предстоящей в Баку финальной игрой Лиги Европы.

Об этом заявил сегодня глава пресс-службы агентства Маис Агаев. По его словам, структура будет работать в усиленном режиме с 20 по 30 мая.

«19 марта был создан Координационный совет. Совет возглавляет Бакинское транспортное агентство. Для обеспечения комфортных и безопасных перевозок болельщиков в преддверии игры в 12 пунктах будут задействованы около 450 автобусов», — отметил он, сообщает агенство «Онлайн».

М.Агаев отметил, что для болельщиков «Челси» и «Арсенала», которые приедут в столицу, в аэропорту выделено 40 маршрутных автобусов.