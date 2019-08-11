BNA перешло на особый режим

В дни праздника Гурбан с целью регулирования нормальной работы транспортных средств, в том числе автобусов, Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры на дорогах столицы, говорится в сообщении пресс-службы БТА.

Согласно информации, усилен контроль над въездными и выездными пунктами города, а также на улицах и проспектах в районах автобусных остановок станций метро «Гянджлик», «20 Января», «Нефтчиляр» и других местах, где наблюдается особо плотные потоки транспортного движения.

В результате принятых мер территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, значительно сокращены интервалы между автобусами, а также обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.

БТА призывает водителей быть бдительными и придерживаться правил дорожного движения.