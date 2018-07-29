BMW стал первым автопроизводителем, который повысил цены из-за торговой войны

Немецкий автопроизводитель BMW повышает цены для китайских покупателей на некоторые автомобили, которые он импортирует в Китай из США. Тем самым BMW стал первым крупным автопроизводителем, повысившим цены на свои автомобили из-за торговой войны между двумя странами. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученное от BMW заявление, компания повысит цены на два внедорожника — X5 и X6 — уже с понедельника, 30 июля. Повышение цен составит соответственно 4% и 7%, сообщает kommersant.ru.

В начале июля китайские власти повысили тарифы на ввоз многих американских товаров, в числе которых автомобили. Пошлины на их ввоз были повышены на 40%. Тем самым нынешнее повышение цен со стороны BMW покрывает лишь незначительную часть новых тарифов, эксперты связывают это с жесткой конкуренцией на китайском авторынке. Ранее американский автопроизводитель Ford заявил, что не будет сейчас повышать цены на автомобили, продаваемые в Китае. О повышении цен в Китае ранее заявил лишь производитель электромобилей Tesla, но его нельзя отнести к крупным автопроизводителям. Многих автопроизводителей, в том числе Audi, Porsche и Maserati, повышение тарифов не коснется, так как они производят автомобили в Европе, так что, напротив, смогут поставлять авто в Китай по сниженным в начале июля тарифам в 15%.

В прошлом году BMW поставил в Китай более 100 тыс. произведенных в США автомобилей. Как заявили в компании, «BMW за свободную торговлю, но мы не можем не предпринимать никаких действий в ответ на изменения на рынке».

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