BMW показала новый кроссовер X7 на видео

Компания BMW опубликовала тизерный видеоролик, на котором показан большой кроссовер X7 в ходе дорожных испытаний. Автомобиль можно увидеть в ходе поездок по заснеженной трассе, в горах и пустыне, передает в понедельник, 13 августа, Autonews.ru.

Отмечено, что новинка получит дизайн в стиле прототипа Concept X7 iPerformance, который был представлен на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте.

От младших кроссоверов BMW (X5 и X6) новый X7 будет отличаться, в первую очередь, трехрядным салоном, в котором могут разместиться шесть человек — по двое в каждом ряду. Большой кроссовер построят на модульной архитектуре CLAR, дебютировавшей на флагманском седане 7-Series нового поколения. Из этой же модели в X7 будут общие дизельные и бензиновые моторы, включая самый мощный в линейке V12.

Кроме этого, автомобиль получит гибридную модификацию с силовой установкой от X5 xDrive40e суммарной отдачей 313 л. с. Полноприводная трансмиссия — система xDrive последнего поколения.

Дата премьеры новинки пока держится в секрете. По данным Motor1, дебют машины может произойти уже на автосалоне в Лос-Анджелесе этой осенью. Машину будут собирать на американском заводе BMW в Южной Каролине, где уже выпускаются X3, X4, X5 и X6 для местного и многих экспортных рынков.

Основными конкурентами новинки станут Range Rover, Mercedes-Benz GLS, Audi Q7 и Cadillac Escalade. Цены на машину могут составить около 130 тыс. евро.

39 просмотров