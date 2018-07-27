BMW может закрыть свой завод в США

Торговый конфликт с США грозит серьёзными проблемами крупнейшему заводу немецкого концерна BMW в Спартанбурге, в штате Южная Каролина. Каждый день это предприятие производит 1400 автомобилей, здесь работают около 10 тысяч сотрудников. На заводе опасаются, что он станет одной из первых жертв торговой войны.

Завод называют крупнейшим экспортёром автомобилей, произведённых в Соединённых штатах. 70% продукции Спартанбурга предназначается для вывоза за рубеж. После открытия завода в 1992 в город пришли сотни компаний со всего света, — отмечают в торговой палате Спартанбурга.

Глава торговой палаты города Алан Смит рассказывает: «Приход BMW возродил не только наш города, но и весь регион, мы обязаны этому практически всем, что вы здесь видите».

Последствия пошлин в Спартанбурге уже ощутили. Только за последние месяцы цены на металл выросли на 22 процента. Как пишет The New York Times, часть производства внедорожников BMW переводит из Южной Каролины в Китай, где власти дали зелёный свет увеличению завода в Шеньяне.

Трамп объяснял введение новых пошлин заботой об американских предприятиях. Он говорил о несправедливости соглашений с другими странам и о том, что американские товары облагаются слишком высокими сборами за рубежом.

В Белом доме выражали уверенность, что повышение пошлин на импорт стали будет способствовать развитию американских предприятий и позволит создать новые рабочие места.

Ответственность за прекращение торгового конфликта Трамп возлагает на Евросоюз, Китай и другие страны, которые принимают встречные меры против США.

Источник: Euronews