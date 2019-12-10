Блумберг обещал при победе на выборах вернуть США в Парижское соглашение по климату

Миллиардер Майкл Блумберг, объявивший ранее о вступлении в предвыборную гонку, намерен в случае избрания президентом США подписать указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

«В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение», — написал он в понедельник в Twitter.

Блумберг также заявил о том, что намерен посетить стартовавшую 2 декабря в Мадриде 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), которая продлится до 13 декабря. «Я поеду на COP-25 в Мадрид, потому то туда не поедет президент Трамп», — отметил Блумберг.

В июне 2017 года Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Он выразил мнение, что документ перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого договора может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. (ТАСС)