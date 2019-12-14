Bloomberg: в США украли данные 29 тысяч сотрудников Facebook

Воры украли из автомобиля бухгалтера Facebook жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 ноября, о пропаже стало известно 20 ноября. Однако Facebook начала предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищены, только в пятницу, 13 декабря.

На носителях хранились документы, в которых были указаны имена 29 тысяч человек, работавших в компании в 2018 году. Также сообщалось, какую они получали заработную плату. Кроме того, приводились номера их банковских счетов, а также четыре последние цифры номеров их карт социального страхования. Информация не была зашифрована.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткий диск за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры, но какие именно, не уточняется.

В компании также заверили, что персональные данные пользователей Facebook на украденных дисках не хранились.

Около сотни разработчиков приложений для соцсети смогли получить доступ к данным пользователей.