Bloomberg: США подготовили санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери

США подготовили проект санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. В настоящий момент новый пакет рестрикций ожидает одобрения Белого дома.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало. (ТАСС)

| 2019-03-29T19:08:48+00:00 29 марта 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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