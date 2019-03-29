Bloomberg: США подготовили санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери

США подготовили проект санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, проект санкций прошел согласование в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. В настоящий момент новый пакет рестрикций ожидает одобрения Белого дома.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало. (ТАСС)