Bloomberg: пилот Ethiopian Airlines перед крушением требовал доподготовки экипажа

Пилот Бернд Кай вон Хеслин призывал управление Ethiopian Airlines усилить подготовку экипажа Boeing 737 Max, чтобы предотвратить крушение, подобное инциденту с рейсом Lion Air Flight 610, во время которого в октябре прошлого года погибли 189 пассажиров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Спустя три месяца после просьб пилота о дополнительной подготовке произошла авария с той же моделью лайнера — Boeing 737 Max в Эфиопии. Тогда в марте погибли все 157 пассажиров.

«Будет катастрофа», — предупреждал пилот Ethiopian Airlines в декабре.

Пилот уволился из авиакомпании в апреле, в своем заявлении он указал, что предупреждал об аварии. В заявлении он также написал, что проблемы были связаны с безопасностью и их решение было «обязанностью» авиакомпании. Он отказался от комментариев Bloomberg. Представитель Ethiopian Airlines также отказался от комментариев.(Газета.ру)

| 2019-05-29T14:07:53+00:00 29 мая 2019, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss