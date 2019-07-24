Bloomberg: новый раунд торговых переговоров США и Китая состоится 29-31 июля в Шанхае

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер во главе американской делегации проведет новый раунд торговых консультаций с Китаем 29-31 июля в Шанхае. Как передает РИА Новости, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, это будет первый раунд торговых переговоров США и Китая с мая. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов.

Как передавала ранее газета South China Morning Post, новый раунд переговоров по торговым вопросам между Китаем и США может пройти на следующей неделе в Пекине. По данным источников издания, делегацию США, скорее всего, возглавят глава Минфина Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, китайскую — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.