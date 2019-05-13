Блокада Берлина и поражение Сталина

Во второй половине 1944 года стало очевидным приближающееся военное поражение Германии. Для решения вопроса об управлении ею была в сентябре созвана конференция представителей Великобритании, СССР и США. После обсуждения был подписан Лондонский протокол, в котором определялось, что «Германия в границах, существовавших на 31 декабря 1937 г., будет разделена для целей оккупации на три зоны, по одной из которых будет отведено каждой из трех держав, а также будет выделен особый район Берлина, оккупируемый совместно тремя державами». В ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года было решено создать французскую зону из части английской и американской.

Уже в мае 1945 года разразился кризис вокруг Триеста. Он чуть было не привел к вооруженному противостоянию английской и югославской армии. При этом СССР поддерживал в тот момент притязания Белграда на этот итальянский город. В дальнейшем противоречия между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции только усиливались и обострялись. После коммунистического переворота в Чехословакии в феврале 1948 года началась видимая конфронтация, в центре которой оказалась Германия и ее столица Берлин.

В английской и американской зонах союзники бесплатно раздают продовольствие и топливо, что оказывается довольно накладным. Особенно для Великобритании, которая должна восстанавливать свои большие города и промышленность после разрушительных бомбардировок битвы за Англию на первом этапе войны.

Неудивительно, что администрация зон пыталась максимально быстро перезапустить немецкую экономику. Великобритания, пусть в меньшей степени и США, были заинтересованы в получении репараций, что также требовало восстановления экономики в их зонах. С этой целью западная часть Германии была включена в план Маршалла, а СССР от участия в плане отказался. Заметим, что по этому плану первоначально именно Советскому Союзу предназначалась самая большая финансовая и материальная помощь.

Всего западная зона Германии по плану Маршалла получила помощь на $4 млрд, что по нынешнему курсу соответствует примерно $70-80 млрд. Была и политическая цель. Сильное в экономическом отношении германское государство стало бы большим барьером перед наступающим с востока коммунизмом советского образца.

Три западные зоны образовали так называемую Тризонию, где в июне 1948 года была проведена денежная реформа. Ее цель — замена обесцененной рейхсмарки на полноценные деньги. В ответ советская военная администрация в Германии проводит 23 июня свою денежную реформу. Было очевидно, что Москва пытается любыми путями помешать экономическому возрождению Германии, по крайней мере, ее западной части.

Уже с марта 1948 года советские власти начали досмотр всех поездов, идущих с запада в Берлин. В том числе и военнослужащих западных армий, что нарушало имеющиеся договоренности. С 12 июня под предлогом дорожных работ прекратилось шоссейное сообщение с западной частью Берлина, затем 21 июня речное сообщение, а 24 июня перекрылось железнодорожное. Связь с городом осуществлялась только по воздуху. Началась блокада Берлина.

Первоначально в Вашингтоне и Лондоне колебались в отношении мер противодействия установленной блокаде. Западные страны не хотели обострения из-за опасения военного конфликта. Тем не менее, руководитель американской военной администрации генерал Люсиус Клей настоял на создании воздушного моста для снабжения западной части Берлина, оказавшегося в блокаде.

Мост был организован усилиями американской, по большей части, и британской военной транспортной авиации. В дальнейшем к ним присоединилась и французская. За год в город было доставлено 2 326 406 т грузов. Из них более 80% составило топливо (уголь, бензин и масла), а также военные грузы. Продовольствия было доставлено 488 088,1 т, то есть около 20% от общего объема перевозок.

Отдельная история состоит в так называемых изюмных бомбардировках. Их идея принадлежит американскому летчику Гейлу Хелворсену. Перед посадкой в аэропорту Темпельхоф американские экипажи сбрасывали на маленьких парашютиках пакеты со сладостями, шоколадом, жевательной резинкой и изюмом. Сбор сладостей под названием Operation Little Vittles (Операция малый провиант) охватил всю Америку.

Самолеты садились не только на аэродроме Темпельхоф. Специально для их приема был построен аэродром Тегель. Британские гидросамолеты садились на реке Хафель в берлинском районе Кладов. В ожидании изюмных бомбардировок после школы собиралось огромное количество детей.

Блокада потребовала принятия неординарных организационных решений и выполнения серьезных технических задач. В первую очередь службы контроля, организации воздушного движения, соответствующей ремонтной базы. Достаточно сказать, что самолеты в берлинских аэропортах садились каждые 3,5 минуты. Такой напряженный темп потребовал очень четкой работы наземных служб аэропортов и правильной организации всей жизни города. Несмотря на это за время функционирования воздушного моста погибло 31 американских, 39 британских летчиков и 13 граждан Германии.

Огромную роль в организации воздушного моста и вообще отпора советской блокаде сыграл бургомистр западной части Берлина Эрнст Ройтер. На легендарном митинге перед зданием рейхстага, на который пришло более трехсот тысяч человек, он произнес пламенную речь. Его призыв облетел весь мир. «Народы мира! Народы Америки, Англии, Франции, Италии! Посмотрите на этот город, и вы увидите, что этот город и этих людей вы не можете бросить на произвол судьбы! Не имеете права бросить на произвол судьбы!».

После почти года блокады в Москве поняли, что она провалилась. Почти через год 12 мая 1949 года она была снята и полностью восстановлены все виды связи Берлина с внешним миром.

Интересно, что по требованию западных стран берлинский сенат создал запасы продовольствия, топлива и товаров первой необходимости из расчета снабжения ими на 180 дней. Это был так называемый Senatsreserve — сенатский резерв. В частности там хранилось 189 тыс. т зерна, 44 тыс. т мяса, 7,13 тыс. т соли, 96 т горчицы, 291 пар детской обуви, 4 млн. ламп накаливания. После объединения Германии в 1990 году сенатский резерв был расформирован и 90 тыс. т продуктов питания, медикаментов и других товаров бесплатно было направлено в СССР в виде гуманитарной помощи.

Начиная блокаду Берлина, Сталин хотел принудить западные державы принять советские условия объединения Германии. В Кремле были уверены, что Вашингтон, Лондон и Париж не станут предпринимать меры по снабжению города из-за технических и организационных трудностей и просто из-за высокой стоимости, в том числе и воздушного моста. Сталин считал, что финансовые проблемы заставят западных капиталистов согласиться с советскими условиями.

В силу непонимания функционирования западной демократии советский вождь недооценил решимости Запада защищать свои ценности. В первую очередь экономическую и политическую свободу. Чисто практически было понятно, что уступка в Берлине повлечет за собой ползучую советскую агрессию. Хотя, как показывают теперь известные документы, в СССР не предполагали военного решения германской проблемы. Планов вооруженного вторжения в западную часть Берлина не было. Считалось, что и так сдадутся.

В этом был большой просчет Сталина. Он не просчитал долгосрочных последствий блокады. В первую очередь было ускорено преобразование Тризонии в Федеративную республику Германии. В ответ СССР создал Германскую демократическую республику. Вместо объединения произошел раскол Германии на долгие годы.

Запад понял, что СССР можно и нужно противостоять, что и завершилось распадом последнего через 42 года.