Близится момент истины – до компенсации убытков долларовым заемщикам осталось меньше месяца

Денежные компенсации пострадавшим от девальвации банковским должникам начнут выплачивать до истечения следующего месяца, сообщает Палата надзора финансовых рынков. На днях эта структура презентовала портал, созданный в помощь процедуре возмещения ущерба и реструктуризации задолженностей населения.

В Палате сообщают, что уточнить детали, связанные с пересмотром задолженностей, можно по адресу pk.fimsa.az. Электронный ресурс рассчитан на удобство граждан. Перейдя по указанному адресу, люди могут удаленно узнать про сумму задолженности, размер причитающейся компенсации. Отследить, какую часть этой суммы получит заемщик, а какая будет направлена в счет погашения долга. Портал также дает возможность узнать о способах реструктуризации займа и размещает прочую актуальную информацию.

Ближе к началу выплат соответствующие извещения будут приходить на мобильные телефоны и почту. Скажем, если заемщик является клиентом действующего банка, Палата надзора советует дожидаться SMS-извещения от финансовой организации. Если же это небанковская организация или банк, находящийся в процессе ликвидации, уведомление придет от почтового оператора «Азерпочт».

В последних числах марта банки уже начали отправлять сообщения на мобильные телефоны граждан с последующими инструкциями. После физлиц будут приглашать в банки в порядке очередности, поскольку принять всех сразу физически невозможно. Компенсации по кредитам и реструктуризация проблемных долгов охватит миллион человек. Из них около 600 тыс. человек непосредственно получат назад финансовые потери. Правда, с той оговоркой, что если банк пошел на финансовые уступки клиенту, эта сумма будет вычитываться из компенсации. Что само по себе оправдано и справедливо. Вот только принципа справедливости следует придерживаться до конца, считает экономист Тогрул Галиб.

По его наблюдениям, в предстоящем подсчете компенсаций остаются неясности. Так, публичное выступление высокопоставленного чиновника (имя не называется), принимавшего участие в разработке проекта компенсации банковских долгов, вызвало немало вопросов. Судя по его вычислениям, граждане, исправно платившие проценты по банковским кредитам, оказались в накладе по сравнению с заемщиками, не заплатившими ни гроша.

Предположим, гражданин имеет кредит на время первой девальвации в размере 10 000 тыс. долларов, по которому он ничего не платил, цитирует экономист чиновника. На сегодняшний день с учетом процентов долг составил 32 тыс. долларов – где 10 тыс. долларов тело кредита, а 22 тыс. долларов – проценты. В результате прощения части долга, набежавшие проценты будут списаны. Из оставшихся 10 тыс. долларов кредита 5 тыс. долларов ((10 000 x 0.15) + 10 000x 0.35))- это компенсация. Клиенту остается платить 5 тысяч долларов или 8 тыс. 500 манатов.

Казалось бы, куда лучше. Однако сравним это с подсчетами чиновника компенсаций по кредитам граждан, которые все эти годы платили по своим долгам:

Скажем, заемщик оформил в кредит 10 тыс. долларов к началу памятного 2015 года и выплатил 2 тыс. долларов до первой девальвации 21 февраля. Осталось 8 тыс. долларов, из которых под давлением банка до 21 декабря 15 года он выплатил большую часть суммы. Гражданину остается заплатить банку 5 тыс. долларов. С учетом дифференциального подхода, подсчитаем компенсацию. Итак, к моменту первой девальвации сумма кредита составляла 8 тыс. долларов. Помножив ее на разницу в курсе (8000 х 0.15), получим 12000 долларов компенсации по первой части долга. По остатку кредита после 21 декабря размер компенсации составит 1750 долларов (5 000 х 0.35). Общий размер компенсации по этому кредиту составит 2 950 долларов.

По мнению эксперта, при таком раскладе проигрывают граждане, все эти годы исправно платившие долги банкам. «Как видно, долларовые заемщики, платившие по своим долгам, терпят двойной ущерб по сравнению с теми гражданами, которые отказывались платить», — говорит Галиб, исключающий возможность ошибки при подсчетах высокопоставленного лица.

Радует, что судьба долларовых должников должна решиться уже в конце наступающего месяца, а значит, уже скоро найдутся ответы на все вопросы, связанные с возмещением девальвационных убытков.