Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани

Ближний Восток превратился в один из самых кризисных регионов мира, в том числе из-за вмешательства ряда стран в его дела, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

«Иностранное вмешательство ряда сил во внутренние дела стран Ближнего Востока, односторонняя политика, терроризм и экстремизм, вероломство в вопросах, связанных с международной безопасностью и миром, в том числе с СВПД, превратило наш регион в один из самых кризисных и нестабильных регионов в мире», — сказал Роухани в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).