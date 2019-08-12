Ближний Восток может вспыхнуть из-за оружия США

Ближневосточный регион готов в любой момент вспыхнуть от большого количества оружия, поставленного США. Такое мнение, как передал телеканал Al Jazeera, высказал в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, США и их союзники «затопили регион оружием и превратили его в сосуд с серой, который может вспыхнуть в любой момент».

Зариф также отметил, что Персидский залив — узок, и чем больше в нем появляется иностранных кораблей, тем менее безопасным он становится для всех».

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. (ТАСС)