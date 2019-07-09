Блестящая операция

Спецслужбы Украины провели блестящую операцию в глубоком тылу так называемой Донецкой народной республики (ДНР). В результате на подконтрольную Украине территорию был вывезен Владимир Цемах, который в 2014 году был причастен к трагедии малайзийского самолета рейса МН-17.

Судя по реакции в Донецке и России можно говорить о некоторой растерянности. Конечно, сразу последовали рассказы о том, что Цемах вообще не имел отношения к тому, что произошло с самолетом и вообще украинские спецслужбы выкрали не того.

По мере того как раскручивался скандал становилось все более очевидно, что киевские спецназовцы действовали точно и профессионально. С другой стороны, налицо общая деградация так называемого Министерства госбезопасности ДНР (МГБ ДНР). Заодно с их российскими кураторами и инструкторами. Ничего удивительного, провалы идут буквально за агентами российских спецслужб. Начиная от нашумевшего дела Скрипалей и кончая следами в Черногории и даже Австрии.

Сам по себе факт действий украинских спецназовцев в глубоком тылу ДНР и филигранно проведенная операция по выводу Цемаха говорит о том, что после развала 2014 года соответствующие подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил специальных операций (ССО) не только оправились, но и существенно нарастили свой потенциал и профессионализм. Нелишне будет отметить, что 140-й центр Сил специальных операций украинской армии сдал экзамены в Литве и получил сертификат сил быстрого реагирования НАТО. Центр прошел сертификацию как подразделение Special Operations Forces (SOF) — Сил специальных операций. Соответственно получено право привлекаться как NATO Response Force — сил быстрого реагирования НАТО. Впервые в истории такой документ получила страна, не являющаяся членом Альянса.

В полной мере как проходила операция по выводу Цемаха на подконтрольную Украине территорию мы узнаем не очень скоро. С политической точки зрения это в данный момент не очень важно. Гораздо более значительными представляются юридические и затем политические аспекты дела.

Следствие в Нидерландах проводило расследование на основании документальных и аудиоданных, а также зафиксированных в телеэфире высказываний тех или иных лиц предположительно причастных как непосредственно к трагедии рейса МН-17, так и вывода российского «Бука» с территории подконтрольной сепаратистам.

Очень важно было получить, как говорится живого свидетеля, который не только участвовал в этом деле, но и располагает необходимой информацией. Большинство действующих лиц находится на территории России и привлечь их даже в качестве свидетелей не представляется возможным по очевидным причинам.

В юридическом смысле Цемах является именно таким свидетелем. С учетом того, что он проживал в Снежном в 20 км от российской границы и в 80 км от пропускного пункта в Майорске, и было в отношении него принято известное решение.

Это не пустые слова, а конкретные факты. Так в ролике, Раменского отделения российской партии «Родина» в ч.3 под названием «Брат на брата» на 5-й минуте Цемах представляется как командир зенитно-ракетного дивизиона. В интервью атаману хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и члену партии «Родина» Вячеславу Коценко он хвастается тем, что «Я и <заглушено> прятал, я даже покажу, где он стартовал и где я его забирал… Не, реально, вы просто не знаете, что тут творилось… Я этого пацана вытаскивал оттуда». Хотя слова Цемаха, в которых он прямо под пацаном называл Бук, заглушены, но по губам нетрудно расшифровать, что он сказал. Надо сказать, что атаман Коценко был даже несколько сконфужен как откровениями Цемаха, так и его нервным смехом.

В Москве прекрасно отдают себе отчет в том, что Цемах расскажет как украинским, так и нидерландским следователям много такого, что в Первопрестольной хотели бы скрыть в связи с катастрофой МН-17.

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что «В соответствии с соглашением о сотрудничестве по расследованию сбивания «Боинга» рейса МН-17, подписанного два года назад министрами юстиции Украины и Нидерландов, Нидерланды начали процедуру передачи уголовного производства из Украины».

Это означает, что будут переданы вещественные доказательства и свидетельские показания, документы, записи эфира и т.д. собранные украинскими следователями. По этому же соглашению Цемах может быть передан нидерландским судебным властям и заслушан на процессе, который начнется 9 марта 2020 года.

Есть основания полагать, что дело Цемаха не последнее в цепи расследований и так называемых активных операций, которые могут быть проведены украинскими спецслужбами. Ситуация вокруг рейса МН-17 становится все более горячей и из юридической плоскости плавно переходит в политическую и экономико-финансовую.

Политически Россия выглядит очень плохо. Налицо попытка ложью отмежеваться от случившегося. Ведь Москва продолжает настаивать на том, что ее установки «Бук» никогда не были в Украине. Теперь появился живой свидетель того, что такая установка как минимум была в Россию вывезена. Очевидно, что без разрешения и содействия российских властей такое просто было бы невозможно. Отсюда один шаг до подтверждения, отметим юридического, вмешательства России в конфликт на Донбассе и поддержки сепаратистов оружием, боеприпасами и т.д. Более того, прямого участия российских военных в боевых действиях.

Можно много раз отмахиваться от этого и сотрясать воздух возгласами типа настамнет, но после судебного решения так говорить будет весьма затруднительно.

Не признавать Москва, конечно, может, но европейская юстиция действует очень точно и по закону. Если суд признает Россию виновной, то, во-первых, у родственников погибших пассажиров появляется юридическое основание требовать финансовой компенсации. Если в Белокаменной откажутся это делать, то через суды во многих странах будут требовать ареста российской собственности за рубежом. Дело долгое, но есть подобные прецеденты. По крайней мере, в подобных случаях страны все-таки соглашались выплачивать компенсации во избежание боле крупных потерь от судебных решений.

Во-вторых. Украина получит юридическое обоснование своих требований в отношении российской агрессии и аналогично сможет обращаться в судебные инстанции многих стран. Действует система прецедента. Вердикт нидерландского суда в другой стране, например, во Франции не будет оспариваться, и на его основании французский суд будет выносить свое решение.

В целом все это создает России довольно большие проблемы. Там почему-то надеялись, что за давностью лет, следствие велось почти пять лет, все забудется и как-то кривая вывезет. Не получилось. Пропаганда еще не верещит по поводу несправедливого нидерландского суда, но поздней осенью это начнется. Тем не менее, в Москве понимают, что после дела Цемаха что-то с Донбассом нужно решать. Только башни Кремля не могут прийти к согласию что именно.

Есть еще одно обстоятельство, которое в публичную плоскость не перейдет, но кое-кто выводы сделает. Украина становится все более опасным врагом для России. Ее армия и спецслужбы с помощью западных партнеров повышают свой уровень. С этим придется считаться, независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет. Ведь от Харькова до Белгорода всего 60 км. Так что генералам в Москве есть о чем подумать.