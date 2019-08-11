Блекаут сближает

Жители одного южного города были людьми любознательными и охочими всем и всегда давать советы. Сказывался, в том числе, и более чем семидесятилетний опыт проживания в стране Советов. К тому же, в самом южном городе нередко происходили самые разные события, в результате которых местные жители обогащались новыми знаниями и опытом.

К примеру, они прекрасно знали, что при даже непродолжительном дожде нужно выходить на улицы, вооружившись заранее и предусмотрительно купленной лодкой. Иначе просто не доберешься из пункта А в пункт Б.Традиция эта в южном городе была давней, отменить или разрушить ее не смог никто из мэров этого прекрасного места. Да и зачем менять? Можно же повысить узнаваемость города за счет новостей о том, как дождь превращает его в аналог итальянской Венеции. Стало быть, и интерес туристов повысится к южному городу. Причем, местное Агентство по заманиванию туристов как бы и особо напрягаться не будет — все сделает природа.

А еще в южном городе пережили как-то блекаут. Тогда внезапно, без объявления войны и дальнейшего сообщения а-ля Левитан, южногородцы вернулись на некоторое время в очень далекое прошлое. В то время, когда не было метро, телевидения, интернета, когда квартиры озарялись за счет света восковых свечей и люди читали книги или же засыпали с наступлением темноты. Спонсором этого путешествия во времени был «Южгорсвет».

Но, руководителя этого ведомства Этоша Пиралдыева за этот эксперимент, а речь шла о невиданном доселе науке случае путешествия во времени для столь огромного числа людей, не наградили. Ему не вручили премии, его именем не назвали улицы и площади южного города. Даже бюстик плохонький где-то не установили. Наоборот, Этоша погнали с занимаемой должности и даже, по некоторым данным, лишили очень многого из нажитого непосильным трудом имущества.

Вот именно о нем, о несправедливо преданном анафеме научном гении, жители южного города вспоминали сейчас , прознав о том, что блекаут случился аж в самой Англии. Люди из уст в уста передавали новость о том, что Лондон и значительная часть графств Юго-Восточной Англии остались без света. Одного этого сообщения было достаточно, чтобы жители южного города прониклись состраданием к коллегам по несчастью из Туманного Альбиона.

А тем временем пришло дополнение — сбои в энергоснабжении произошли также в Уэльсе, центральных графствах и в Шотландии. Ну как тут можно молчать? Как не выдвигать версии, сидя в чайхане или обсуждая случившееся по телефону?! Англия ведь пропадет без советов южногородцев! А они, как известно, были людьми отзывчивыми и способными быстро находить главного виновного во всех бедах.

Посему, первой версией, которая возникла среди южногородцев в связи с блекаутом в Англии , была такая — Этошу Пиралдыеву удалось трудоустроиться «Лондонсвете». И ничего, что такой новости не было, да и не могло быть, в СМИ. Важнее ведь не то, что пишет пресса, а то, что знают южногородцы. Ну, или то, о чем они фантазируют. Доказать им обратное было невозможно.

Кроме того, оставив версию о тайном трудоустройстве Этоша в Англии, появилось и предположение, что тут не обошлось без вмешательства инопланетян. Ну а что? Если допускалась версия о причастности Этоша к блекауту в Англии, то почему бы не вспомнить об инопланетянах?! Но и это еще не все. Родилась также мысль о необходимости сделать Лондон и южный город побратимами. Есть же у них, как выясняется много общего.

И дело не только в футбольном арбитре из южного города, который подарил англичанам единственную в их истории победу на чемпионате мира по футболу. Вон, оказывается, лондонградцы также совершили вынужденное путешествие в прошлое, нырнув во время, когда не было таких благ цивилизации, как электричество, интернет и многое из того, без чего жизнь ныне немыслима. Как не побрататься с теми, кто пережил одинаковые с тобой эмоции?!

А еще, в связи с блекаутом в Англии, жители южного города с нетерпением ждали выступлений местных политиков, которые рассказали бы о том, что правы были их прогнозы о неизбежном погружении всего мира, за исключением южного города, в пучину бесконечных бед и кризисов. Плюс, можно было ждать утверждений, что южногородцы уже живут не хуже англичан, чему доказательством является именно блекаут. Он, оказывается, сближает. Правда, в Англии обо всем этом не знали. Впрочем, это было и не важно. Достаточно было того, что все это было ведомо южногородцам.