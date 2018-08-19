Бизнесмен дал миллион фунтов на новое голосование по Brexit

Британский миллионер и совладелец бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал £1 млн ($1,28 млн) общественной кампании People’s Vote, организаторы которой требуют проведения нового референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает Guardian, Данкертон заявляет, что увидел в общественной кампании «реальный шанс вернуть все назад».

Миллионер добавил, что, если бы Brexit произошел 20 лет назад, его бренд Superdry не смог бы стать успешным из-за проблем с пошлинами на импорт.

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| 2018-08-19T12:20:57+00:00 19 августа 2018, 14:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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