Бизнес зарегистрировали быстро и с комфортом, а что дальше?

В Минналогов уверены, что переход к упрощенной системе регистрации бизнеса путем создания электронных порталов и сокращения временных издержек на этот процесс окажет позитивное влияние на позиции нашей страны в международных рейтингах. Однако в экспертном сообществе желают видеть более качественные результаты, считая эти новшества хоть и полезным, но суть не самым важным аргументом в пользу улучшения деловой и инвестиционной среды.

В начале этой недели Минналогов презентовало электронный портал для удаленной регистрации бизнеса, призванный сделать этот процесс более комфортным. Благодаря проводимым реформам Азербайджан в отчете Doing Business 2019 по индикатору «начало бизнеса» занял девятое место среди 190 стран, сообщил по этому поводу гендиректор департамента государственной регистрации и контроля над учетом Алекпер Мамедов. Отныне учет в налоговых органах и открытие банковского счета осуществляются одной процедурой за 20 минут без электронной подписи при помощи ПИН-кода. По мнению представителей ведомства, такие шаги продвинут Азербайджан на первые позиции в отчете Всемирного банка по ведению бизнеса.

Казалось бы, повод порадоваться. В экономическом сообществе также признали высокий уровень результатов, достигнутых в сфере регистрации бизнеса. Собеседники # отмечают, что за последние десять лет, после передачи функций регистрации бизнеса от Минюста в ведение Министерства налогов в 2008 году, профильное ведомство достигло в этом плане серьезных результатов. Упомянутое направление работы всегда было на высоком уровне в этом министерстве, если сравнивать с прочими государственными ведомствами, где также имеются элементы регистрации – Минюстом, Госкомитетом по вопросам имущества, Госкомтаможни. С привлечением высококвалифицированных специалистов ведомство наладило эффективную систему «одного окна» при регистрации коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«На данный момент работа в этом направлении продолжается, процесс регистрации в налоговых органах становится быстрее, проще и удобнее, максимально комфортным для пользователей», — сообщил # экономист Акрам Гасанов. По данным эксперта, столь высокого уровня комфорта и скорости прохождения регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нет во многих, даже развитых странах мира. «Но вовсе не потому, что, скажем, в Германии не могут наладить оперативность прохождения регистрации. Дело в том, что здесь уделяется больше внимания контролю и скорость прохождения процедур соответствующая. В условиях слабого контроля такая система порождает риски регистрации компаний-однодневок, сомнительных операций и отмывания денег. Словом, создается питательная среда для различных махинаций», — говорит собеседник.

Дошло до того, что в стране можно зарегистрировать любое физическое и юридическое лицо, правда, за исключением кредитно-финансовых организаций, с уставным капиталом в копейку. Устав множества регистрируемых субъектов предпринимательства 5-10 манатов. Речь о подавляющем большинстве юридических лиц. Среди обладателей мизерного уставного капитала -известные компании в строительной и прочих сферах страны. Немцам, которые обходятся без сказочно упрощенной регистрации бизнеса, такое не снилось.

«Приезжающие в страну европейцы удивляются скорости и простоте регистрации бизнеса в Азербайджане, предвкушая огромные риски. Не говорю, что процесс регистрации должен длиться годами, как при Минюсте. Речь о допустимых сроках для контроля размеров уставного капитала, целей бизнеса и пр. моментов. На самом деле скорость регистрации в Азербайджане не является показателем качества, высокого уровня условий для развития бизнеса в стране», — сказал эксперт, отмечая, что зарегистрировать любое лицо в Азербайджане легче легкого, но что потом?

С какими условиями сталкивается наскоро оформленный субъект предпринимательства в среде произвола судебной системы, правоохранительных органов, дефектного гражданского кодекса и пр.? В целом же, с его слов, облегченная регистрация напоминает привлекательную рекламную акцию, прикрывающую западню. Все последующие обстоятельства не поддаются учету авторов Doing Business, специалисты Всемирного банка выдают отчеты, руководствуясь поверхностными, количественными показателями, не вникая в их суть и качественные результаты. И если скорость регистрации бизнеса оказалась вопросом вполне решаемым, процедура ликвидации компаний оставляет желать лучшего. В стране практически не работает институт банкротства.

По мнению экономиста Натига Джафарли, при отсутствии всякого контроля, в конечном счете выясняется, что дельцы стали пользоваться упрощением регистрации юридических лиц, создавая для реализации сомнительных операций и сокрытия их следов коллекции левых компаний. Однако официальная статистика с гордостью сообщает о количестве зарегистрированного бизнеса, почему-то умалчивая количество упраздненных компаний.

Учредители действуют по традиционной схеме — создается компания, регистрируется, проводит несколько, как правило сомнительных финансовых операций, а после ликвидируется, пояснил экономист Ровшан Агаев. Наконец, во избежание ответственности в ней проводят даже аудиторскую проверку, в результате которой независимый аудитор выдает заключение, что финансовые операции предприятия не были противоправными, налоги платились своевременно и так далее.

Словом, во избежание таких нежелательных последствий, в экспертных кругах советуют уделить внимание созданию реальных условий для развития предпринимательства, поскольку регистрация бизнеса хоть и важна, но не суть главное.