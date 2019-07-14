«Бизнес не поспевает за новшествами в налоговой сфере»

Решением правительства в Азербайджане вновь изменили импортные пошлины. На сей раз коррективам подверглись пошлины на ввоз в страну прицепов и полуприцепов.

В этой связи внесены изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утвержденную в ноябре позапрошлого года. Оставляя в стороне суть этого решения, эксперт-экономист Натиг Джафарли выразил отношение к частым налоговым изменениям. По мнению экономиста, в условиях постоянных непредсказуемых налоговых изменений создаются серьезные риски для малого и среднего бизнеса. Субъекты предпринимательства еще не оправились от масштабной налоговой реформы начала текущего года.

Бизнес затруднялся работать в новых условиях, выстраивались очереди в Центре содействия налогоплательщикам. Наконец, сложный для понимания налоговый кодекс был и остается главным барьером. По мнению собеседника, этот кодифицированный акт следует переписать заново на понятном для каждого налогоплательщика языке — с этого и следовало начать налоговую реформу, поскольку любые позитивные начинания в данном направлении должны начинаться с уважения к людям, пребывающим в безуспешных попытках понять этот документ.

Со слов эксперта, для начала нам нужен новый Налоговый кодекс, переписанный с нуля, где все просто и доступно изложено и прослеживается логика предпринятых шагов. Настоящий документ содержит 231 статью, к которым прилагается от пяти до десяти подстатей. «Образно говоря, — это каша, которую невозможно откорректировать, но только переписать на нормальном и доступном языке, чтобы любой налогоплательщик мог понять из этого документа свои права и обязанности», — сказал собеседник.

С его слов, недавние новые налоговые коррективы лишь частный пример непростой ситуации, в которую загоняют предпринимателей и деловые круги, часто меняя «правила игры»:

«Думают ли авторы этой инициативы о том, какой ущерб они наносят бизнес-планам, объявляя о налоговых изменениях аккурат в середине года? Допустим, предприниматель планировал свой бизнес в соответствии с условиями документа, утвержденного в позапрошлом году, но теперь его бизнес-планы меняются, т.е. бизнес должен срочно перестроиться, чтобы соответствовать этим новшествам. Чем это обернется для деловых кругов, и кто ответит за возможный ущерб?».

По данным Джафарли, за последние 3 года налоговое законодательство претерпело 400 различных поправок. «Хорошо это или плохо, другой разговор, речь о подходе – бизнес не осведомлен заранее о вступающих в силу изменениях, не знает, к чему ему быть готовым и какие сюрпризы принесет ему завтрашний день. Предприниматели не могут пересматривать свои планы каждые 5 минут. В цивильной практике налогово-таможенные изменения объявляются, как минимум, за год до того, как бизнес изучит новые правила, адаптируется к ним и пересмотрит свои планы. В нашей же стране принятое внезапно решение, могут отменить завтра, а послезавтра внести что-то новое», — резюмировал экономист.