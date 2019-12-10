Битва двух Владимиров: ничья

Такого пристального внимания и ажиотажа саммит «нормандской четверки» не удостаивался, наверно, за всю свою историю. А существует он с 2015 года. Начало «нормандскому формату» было положено по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников. Приступить к миротворческой миссии Олланд решил после событий в Крыму и начала войны на востоке Украины. С тех пор прошли четыре встречи, самой продолжительной из них была первая, которая состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске и длилась17 часов.

Киев с замиранием сердца следил за ходом саммита в Париже. Ведь лидеры стран не встречались аж с 2016 года, а новому президенту Украины Владимиру Зеленскому предстояло схлестнуться с умелым и жестким переговорщиком Владимиром Путиным. О важности, которую придавали этой долгожданной встрече стороны, говорила внушительность делегаций. Украинского президента Владимира Зеленского на саммите в Париже сопровождали глава его администрации Андрей Богдан, заместители Юрий Косюк и Кирилл Тимошенко, первый помощник президента и его давний личный друг Сергей Шефир, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, начальник генштаба Руслан Хомчак, министр МВД Арсен Аваков, а также представители «газового блока». Вместе с Путиным в переговорах участвовали его помощник по международным отношениям Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, курирующий Украину и Донбасс помощник президента Владислав Сурков, замглавы администрации президента и по совместительству пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер.

Чтобы эта встреча состоялась, сторонам конфликта пришлось пойти на частичное выполнение некоторых пунктов минских договоренностей и так называемой формулы Штайнмаера. Так, встрече предшествовал синхронный отвод войск в районе нескольких населенных пунктов в самопровозглашенной ДНР, о котором стороны договорились еще в 2016 году; в начале сентября Москва и Киев обменялись заключенными; в середине ноября Россия вернула Украине задержанные в Керченском проливе корабли.

Главным итогом встречи можно считать тот факт, что после трехлетней паузы «нормандский формат» на высшем уровне снова заработал. «Время застоя преодолено», сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Инициатор возобновления «нормандского формата» украинский президент Владимир Зеленский впервые встречался с Владимиром Путиным. И как признался сам Зеленский, переговоры ему дались трудно. «Сложно договариваться очень, … потому что он (Путин) каждый вопрос подробно разбирает на детали, … и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. Это сложно. Я более быстрый человек, думал: раз-раз – и договоримся. Но нет, было по-другому», — цитирует Зеленского «Гордон». Однако, вместе с тем, украинский президент с удовлетворением признал: «Мы разблокировали диалог с Россией, это позитивный факт». Путин тоже дал позитивную оценку саммиту, отметив «потепление», Макрон назвал встречу «плодотворной», а Меркель указала на «добрую волю и позитивный настрой».

Во всяком случае, Владимир Зеленский выполнил свое обещание начать переговоры с Россией. Но означает ли это, что парижская встреча серьезно повлияет на отношения между странами? Вряд ли, сходятся во мнении украинские эксперты: о реальном потеплении в отношениях между двумя странами речи не идет. «Президент Украины посылает определенные сигналы, что он готов к диалогу, но это не означает, что он готов на все уступки Кремлю, — считает украинский политолог Александр Мусиенко. — Он прагматично настроен на диалог, на определенные компромиссы готов идти, но предел этих компромиссов есть». С этим согласен и эксперт Международного центра перспективных исследований в Киеве Николай Капитоненко, обуславливая невозможность реального сближения резким противодействием со стороны общественного мнения и украинских политических элит. «Я рассматриваю эту встречу не как конечный пункт, а скорее как важный промежуточный этап, — говорит Капитоненко. — Ближайшая встреча покажет, кто на что готов и кто на что не готов идти». Это же имел в виду и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призывая «не завышать ожидания, чтобы потом не разочароваться». Официальный Киев тоже подтвердил, что заявления не содержат никаких прорывных идей.

Тем временем саммит «нормандской четверки» остается одним из важнейших событий последних лет для разрешения кризиса в Донбассе, хотя Россия и Украина все еще преследуют противоположные цели. «России необходима конституционная реформа на Украине, ее децентрализация, закрепление особого статуса Донбасса и тем самым – создание внутриполитических институциональных препятствий для интеграции Украины в североатлантические институты», — утверждает эксперт по внешней политике РФ Дмитрий Суслов.

Интересное мнение о парижской встрече высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, европейские лидеры используют встречу в нормандском формате не только для того, чтобы обсуждать украинскую проблематику. Это формальный повод собраться, чтобы обсудить вопросы «по линии Евросоюз-Россия, а не по линии Москва-Киев». И правда, за последние три года сильно изменился международный контекст. В связи с ростом напряженности внутри Европы и ухудшающимися отношениями между ЕС и США западные страны все реже демонстрируют единую позицию относительно России, французский президент Эмманюэль Макрон призвал Запад «налаживать отношения с Россией». По мнению независимого российского политолога Кирилла Рогова, заинтересованная в снятии санкций Москва считает возможным продвижение в вопросе деэскалации ситуации в Украине.

Говорить об успешности проведенной встречи нормандской четверки в Париже, однако, преждевременно. Ведь известно, что достигнутые договоренности неоднократно нарушались. Россия и Украина уже «двадцать раз договаривались о прекращении огня и двадцать раз эти договоренности нарушились», — напомнил Зеленский, попросив «российскую сторону», наконец, оказать «широкое влияние на сепаратистов», которые так от нее зависят. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы конфликт в Украине был завершен и проблемы, связанные с ним, были исчерпаны, подчеркнув при этом вновь важность того, чтобы «конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог».

Главный итог саммита – договорились договариваться. После встречи в Париже должен прекратиться огонь и произойти обмен пленными. Если эти пункты будут реализованы в ближайшее время, то можно будет говорить о реальных результатах. А пока – «ничья», как определил битву «двух Владимиров» украинский президент.