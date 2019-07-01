Bitcoin подешевел на $1500 за два дня

За последние два дня стоимость Bitcoin снизилась практически на 1500 долларов. Утром 1 июля среднерыночная цена первой криптовалюты опустилась до 10 943 долларов, хотя 28 июня она находилась на уровне 12 430 долларов.

Как передает РБК, объемы торгов главной цифровой монетой также сократились — с 35 млрд до 28 млрд долларов, при капитализации актива в 194 млрд долларов.

Большинство альткоинов находятся в красной зоне — цена Ethereum за прошедшие сутки снизилась на 7%, до 293 долларов, токен XRP потерял 3,2%, сейчас он торгуется на уровне в 0,406 долларов. Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют, только 14 подорожали за последние 24 часа. Сильнее всего за это время вырос курс Holo — на 16%.

Доля Bitcoin на рынке на данный момент составляет 61,4%, четыре дня назад этот показатель составлял порядка 63,2%. По мнению трейдера Дмитрия Лаврова, первая криптовалюта находится возле важной отметки в 12 000 долларов, если она не сможет закрепиться выше, то это станет сигналом, подтверждающим снижение к 10 000 долларам. Эксперт предупредил, что актив может подешеветь и до 7000 долларов.