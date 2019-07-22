Биоразнообразие, которое мы потеряли

Большинство людей предпочитают жить в городах, в которых есть место не только новым технологиям, но и паркам, утопающим в зелени, и разнообразной городской фауне. К сожалению, наша столица не соответствует вышеописанным критериям, что совсем не радует многих ее жителей.

Как рассказал «Зеркало» глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев, сейчас в Баку проживает более 5 миллионов человек, но градостроительство велось так, что комфортно город может вмещать только 2 миллиона.

«По периферии Баку расширяется незначительно, в основном загружается центр. Наш город – это обилие каменных и бетонных строений в окружении несвойственных для Абшерона видов растительности, сухие газоны и блуждающие среди всего этого люди. Нарушение биоразнообразия влияет на все сферы жизни человека, в том числе на его здоровье. Стоит ли после этого удивляться тому, что число различных заболеваний у жителей столицы растет?» – говорит он.

По словам эксперта, Абшерон является чувствительной климатической зоной. Если говорить о растительности, то чтобы вырастить одно дерево на нашем полуострове нужно лет 50, отмечает А.Гараев.

«А у нас долгие годы вырубали многолетние деревья, да и сейчас подобное периодически происходит. К тому же уход за деревьями осуществляют неправильно, срезая многолетние кроны, которые будут восстанавливаться порядка 30 лет. Помимо прочего, в столице сажают нехарактерные для Баку деревья. Одно время в Баку сажали пальмы, выбрасывая на это огромные средства, а те вскоре засыхали. Увлечение экзотикой продолжается и по сей день»,– отмечает он.

По словам А.Гараева, в условиях столицы бережно надо относиться даже к газонам. Раньше, как говорит эксперт, в городе были таблички «По газонам не ходить», что вызывало критику, но на деле это всего лишь демонстрация бережного к ним отношения. Вырастить газон в Баку — это большие затраты, как человеческие, так и водные.

А.Гараев подчеркнул, что должно быть ландшафтное планирование. Зеленый облик городов во многом характеризует культуру страны.

«Трест зеленого хозяйства, который планирует зеленый облик города, находится в ведении исполнительной власти – органа, который не имеет знаний об окружающей среде. В столице совсем не те организации ответственны за экологические вопросы. По таким вопросам, как создание искусственных водоемов, размещение тех или иных животных и птиц и т.д. не проводятся консультации с широкой общественностью. Это неправильно, ведь среди граждан есть те, кто имеют многолетний опыт, знания в данной сфере, в культуре озеленения и интродукции тех или иных видов. У нас же решения принимаются самовольно, без учета мнений горожан».

Затронул эксперт и вопрос парков, которых в городе катастрофически не хватает, а в тех, что имеются, состояние зеленых насаждений нередко оставляет желать лучшего.

Биоценоз должен быть эндемичным, соответствующим абшеронскому климату. У нас же в парках очаги непонятной растительности, а остальное — мрамор и камень. Парки во многих странах – древняя устоявшаяся экосистема. Чем старше ландшафт, тем он ценнее везде, только не у нас, подчеркивает А.Гараев.

«Взять, к примеру, Национальный приморский парк. Никто не спорит с тем, что он красив, и что это одно из любимых мест отдыха бакинцев и приезжих. Но в отличие от бульваров других стран, в нем не кипит жизнь. Нет даже водоплавающих птиц. В Бангкоке по бульвару спокойно ходят вараны. Там просто стоят предупреждающие таблички. В США в некоторых парках установлены таблички, призывающие не спускать собак с поводка, так как в этой зоне водятся койоты. И никто не призывает никого убивать, люди и животные сосуществуют в гармонии друг с другом. У нас же даже чипированные собаки — одни из немногих животных Национального парка были вывезены оттуда в неизвестном направлении. Впрочем, подобное происходит не только на бульваре, но и по всему городу».

Кошки и собаки, как отмечает зоозащитник, являются компонентом городского биоразнообразия. А ведь наша страна присоединилась к Конвенции о биологическом разнообразии. Он подчеркнул, что необходимо сокращать популяцию бездомных животных, но не теми мерами, которые выбрал Топлан — организация, которая по идее должна заботиться об уличных собаках.

«В середине прошлого года,– говорит А.Гараев,– в нашей стране стали применять ОСВ- отлов, стерилизацию и выпуск. Но никаких обсуждений с общественностью до этого не велось. Топлан отдан в распоряжение треста коммунального хозяйства. По сути, это тот же собачий ящик под другим названием, хотя на Топлан возлагались большие надежды. Бездомных собак все меньше под аплодисменты некоторых граждан, которые не понимают, что это лишь усугубляет перекосы в существовании тех или иных городских видов фауны. Когда выкорчевывается один вид, на его место обязательно приходит другой. Уничтожат собак и кошек, город наводнят грызуны, учитывая, что санитарное состояние Баку далеко не идеальное и мусор вывозится не вовремя. Благодаря ОСВ можно свести поголовье бездомных животных к нулю, но на это потребуется лет 6-7, процесс должен быть постепенным. У нас же животных хотят просто в одночасье уничтожить».

В результате неправильной зеленой и экологической политики, неустойчивого градостроительства, как говорит зоозащитник, в городе фактически не осталось никаких других обитателей, кроме пресмыкающихся, которые перемещаются в жилые кварталы из-за захвата их исконной территории. В итоге, все чаще происходят столкновения людей с гюрзой, в результате которых змею убивают. А ведь гюрза занесена в Красную Книгу. Увеличилось в Баку и количество ворон.

Хотелось бы верить, что ситуация хотя бы немного изменится к лучшему благодаря проекту «Городская экология», осуществляемому IDEA. Так, в рамках проекта в нескольких зеленых зонах столицы были выпущены белки.

«Можно только поприветствовать выпуск белок, и думаю, что этот шаг вначале обсуждался с экспертами. Но это не полномасштабное решение проблемы. Надо также восстанавливать те виды, которые исконно жили на Абшероне, но про них все забыли. Так, лисы постоянно погибают под машинами, и никому нет до этого дела. Зайцев, которые всегда у нас были, уже практически не осталось. В Ичеришехер всегда была популяция стрижей, а из-за реставрации Девичьей Башни они практически исчезли»,–заявил зоозащитник.