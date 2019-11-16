Био-мания преследования

В российских прокремлевских СМИ очередной всплеск интереса к еще одной «американской угрозе». В целом тема не новая, в прошлом году ее поднимали точно, и сейчас многие это вспомнят.

Речь идет о скандале с так называемой лабораторией Лугара на территории Грузии. Тогда, в январе 2018-го, вышеупомянутые «СМИ» наперебой (скорее всего, по команде сверху) стали сообщать, что Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара (Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л.Сакварелидзе) — биолаборатория Пентагона под Тбилиси. И там военные ученые из США под дипломатическим прикрытием создают вирусы, бактерии и токсины. Проще говоря, новое биологическое оружие. Работы ведутся по программе биологических экспериментов, и вполне возможно, что биоматериал для нее, собирается в России, о чем еще в октябре 2017-го говорил Владимир Путин. «Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — заметил тогда президент России.

И тем самым, видимо, и запустил волну новых конспирологических измышлений, согласно которым американцам страсть как охота поуничтожать людей, населяющих РФ.

С последствиями этого приходится сталкиваться и сегодня. В ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев написал колонку с перечислением основных угроз безопасности России. Один из пунктов был посвящен политике, «направленной на разрушение единого гуманитарного пространства и разобщение народов» в отношении СНГ и ОДКБ, а также касался создания биологических лабораторий США на их территории: «Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, где проводятся исследования инфекционных заболеваний, и может создаваться биологическое оружие».

В январе тот же секретарь Совбеза утверждал, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, и они есть на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

Не остается в стороне и МИД РФ. «В частности, речь идет об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе зараженных насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, различного рода боеприпасов для легкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биопленки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков», — всерьез вещает об опасностях американского биологического оружия вроде бы современное внешнеполитическое ведомство.

Причем, со временем география «угроз» ширится. Если еще в прошлом году называлась одна Грузия как «соучастник и пособник», то теперь в списке уже 7 постсоветских государств, среди которых и Азербайджан. Это еще один удобный запасной повод в загашнике у Кремля, который в случае чего можно будет вытащить на свет и заголосить о «друзьях, обернувшихся врагами».

В подчинении Министерства обороны США есть Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) — организация, занимающаяся поиском, разработкой и внедрением наиболее современных и многообещающих технологий в военную сферу. И основная работа DARPA строится вокруг нескольких подразделений, среди которых в данном случае представляет интерес Отделение биотехнологий.

Среди множества решаемых задач это подразделение занимается разработкой перспективных средств защиты от спланированных биологических угроз. Прежде всего, усилением иммунной системы человека, и биохимической блокировкой попыток редактирования генома. В Пентагоне признают, что такие технологии имеют двойное назначение, однако добавляют, что речь идет, прежде всего о защите и восстановлении здоровья человека, а не даже незначительном его изменении.

То есть, да, Соединенные Штаты имеют сеть зарубежных биолабораторий, предназначенных, по предположению Москвы, для создания биологического оружия и угрожающих россиянам. Но, согласно ответам Вашингтона, на самом деле эти станции обеспечивают относительно оперативный мониторинг потенциальных источников биологической опасности по всему миру.

Дошло даже до того, что после опроса экспертов с критикой против руководства своей страны выступило известное проправительственное издание Лента.Ру. В его публикации говорится: «В России официальные лица регулярно заявляют о якобы исходящей от США опасности в области биологического оружия. В действительности же россиянам пока опасаться нечего, а официальным лицам стоит взять пример с США и перейти от разговоров к действиям». Журналисты агентства пишут, что никакой угрозы для русских, украинцев, славян и прочих этноязыковых общностей американские биолаборатории не несут, поскольку невозможно исключительно биологическими методами уничтожить отдельно взятый народ на конкретной территории, одновременно оставив другой там же в живых.

А вот чтобы оценить настоящие масштабы проблемы, достаточно посмотреть на относительно популярные вакцины и лекарственные препараты, предлагаемые в настоящее время в России.

Некоторые из них, например, вакцина против бруцеллеза, за рубежом не признаются, другие, в частности, препараты комбинированной антиретровирусной терапии, РФ фактически не производятся. В такой ситуации потребность в создании специального биологического оружия и его гипотетическое применение против россиян отпадают сами собой, саркастически заключают сами же российские журналисты.