Биньямин Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов главе партии «Ликуд» и действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«После консультаций с лидерами и представителями партий, прошедших в парламент, 65 парламентариев рекомендовали вас», — сказал Ривлин Нетаньяху после подписания указа о поручении ему формирования будущего кабинета министров. Закон отводит Нетаньяху 42 дня на формирование правительственной коалиции и создание пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года правительства.

«У назначенного депутата будет 28 дней, чтобы сформировать новое правительство для Израиля. При необходимости президент может выделить [на формирование коалиции] до 14 дополнительных дней», — указали ранее в канцелярии Ривлина.