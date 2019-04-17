Биньямин Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в среду формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля парламентских выборов главе партии «Ликуд» и действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«После консультаций с лидерами и представителями партий, прошедших в парламент, 65 парламентариев рекомендовали вас», — сказал Ривлин Нетаньяху после подписания указа о поручении ему формирования будущего кабинета министров. Закон отводит Нетаньяху 42 дня на формирование правительственной коалиции и создание пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года правительства.

«У назначенного депутата будет 28 дней, чтобы сформировать новое правительство для Израиля. При необходимости президент может выделить [на формирование коалиции] до 14 дополнительных дней», — указали ранее в канцелярии Ривлина.

| 2019-04-17T23:06:59+00:00 18 апреля 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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