Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц не смогли договориться

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не смогли договориться об условиях формирования широкого правительства. Об этом Нетаньяху сообщил в среду на своей странице в Twitter.

«К моему сожалению, вчера [19 ноября] во время нашего разговора Бени Ганц отказался принять условие, поставленное [лидером партии «Наш дом — Израиль»] Авигдором Либерманом — принять проект президента [Израиля Реувена Ривлина], согласно которому я как действующий премьер-министр первым бы вступил в должность главы [нового] правительства», — говорится в сообщении. Нетаньяху подчеркнул, что данное условие было принципиальным для Либермана.

Он также упрекнул лидеров блока партий «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и Яира Лапида за ведение переговоров с израильскими арабскими партиями о формировании правительства. По мнению премьер-министра, политики таким образом нарушили обещания, данные ранее избирателям.

21 ноября в полночь истекает отведенный Ганцу законом срок в 28 дней на формирование правительственной коалиции. После выборов 17 сентября первым пытался создать кабинет Нетаньяху, но ему этого сделать не удалось, после чего он вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину за два дня до истечения своего 28-дневного срока. Если лидеру «Кахоль-Лаван» не удастся создать правительство, начнется предусмотренный законом период в 21 день, в течение которого любой из 120 депутатов Кнессета (парламента) сможет попытаться собрать подписи 61 парламентария за то, чтобы именно ему президент поручил сформировать коалицию. Если это ему не удастся сделать, то вторые подряд повторные выборы в Израиле будут назначены через 90 дней после истечения трехнедельного срока.